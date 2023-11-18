تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة المواني 10 سفن، كما تم تداول 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و417 شاحنة و87 سيارة.

حركة تداول الصادرات والواردات

وبحسب بيان هيئة مواني البحر الأحمر، شملت حركة الواردات 5 آلاف طن بضائع، و366 شاحنة و87 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7 آلاف طن بضائع، و51 شاحنة.

حركة التداول في مينائي سفاجا ونويبع

ويستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين الحرية ودليلة، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1175 طن بضائع و126 شاحنة، وذلك من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين آيلة وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة AMBER M وعلى متنها 6 آلاف طن حديد تصدير إلى جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1000 راكب.