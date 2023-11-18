عاجل.. حسام حسن يشعل أزمة ثلاثي منتخب مصر بتصريح ناري عن فيتوريا

حمّل حسام حسن، أسطورة المنتخب الوطني السابق، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مسئولية الأزمة الأخيرة التي شهدها معسكر الفراعنة، بعد رفض الثلاثي حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد استكمال مران المستبعدين عن مواجهة جيبوتي، التي انتهت بفوز المنتخب الوطني 6-0، في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2026.

وفي تعليقه على استبعاد ثلاثي المنتخب الوطني «الشحات وعاشور وحامد» من المنتخب، قال حسام حسن في تصريحات تلفزيونية: «دعونا نتفق أن هؤلاء اللاعبين أخطأوا، ومن الواجب احترام قرار فيتوريا، إلا أن المدرب البرتغالي السبب في هذه الأزمة».

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