فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق وقرية في كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي اليوم عن 7 مناطق وقرية بمركزي «دسوق، وبيلا»، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي دسوق وبيلا».

فصل الكهرباء عن 7 مناطق وقرية في كفر الشيخ

وذكر بيان صادر عن القطاع، أنّه سيتم فصل التيار الكهربائي عن 7 مناطق بمدينة دسوق وهي «شارع الجيش، ومنطقة طريق بسيون، وحي عميرة، ومنطقة المستعمرة، ومنطقة داير الناحية، ومنطقة شارع شرابي، ومنطقة شارع حويلة»، وذلك من من الساعة 9:50 صباحا وحتى الساعة 12 من ظهر نفس اليوم، ولمدة ساعتين ونصف، لعمل الصيانة الدورية اللازمة لعدد من المحولات، وكذلك الصيانة الطارئة، عن طريق فرق الصيانة والتدخل السريع التابعة لشركة كهرباء كفر الشيخ.

وأضاف البيان، أنّه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائي عن قرية الحوة وتوابعها بمركز بيلا، وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، ولمدة 4 ساعات، لإجراء أعمال الصيانة الأسبوعية لشبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا، للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

فصل التيار الكهربائي لإجراء الصيانة المطلوبة

وأهاب قطاع كهرباء كفر الشيخ بالمواطنين والمخابز والمنشآت الحكومية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان، باتخاذ احتياطاتهم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء من خلال تدبير تغذية بديلة خلال فترة فصل التيار الكهربائي.