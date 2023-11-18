للأسبوع الثاني.. لماذا يستهدف الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين الفلسطينية؟

لايزال مسلسل الاشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وبين المدنيين في مدينة جنين الفلسطينية مستمرا، ولأول مرة منذ الانتفاضة الثانية يستهدف طيران الاحتلال ثلاثة شباب فلسطينيين بطائرة مسيرة شمال جنين، هذا بالإضافة لاستهدافهم حقولا زراعية ومركبات ومنازل للأهالي.

إضافة إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال فجر الجمعة مجموعة من المواطنين من مدينة جنين، في الضفة الغربية المحتلة، وفجرت عدد من المركبات، وسط استمرار المواجهات مع الشباب هناك، وحسب وكالة «وفا» الفلسطينية، فإن قوات كبيرة من الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور متفرقة، ما أدى إلى اندلاع المواجهات مع المواطنين، وبدأت جرافات الاحتلال في تدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم ما استفز الأهالي هناك.

مدينة جنين رمز المقاومة

من مدينة جنين الفلسطينية، شارك الدكتور أحمد الأحمد، الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني، ابن مدينة جنين الفلسطينية، «الوطن» بعدد من الصور الجديدة التي ترصد الوضع هناك في المدينة الفلسطينية التي وصفها في بداية حديثه بـ«رمز المقاومة الفلسطينية».

وحسب حديث «الأحمد» لـ«الوطن» باتت مدينة جنين تُشكل صداعًا لا يهدأ في رأس الاحتلال الإسرائيلي، حيث ينظر إليها كأبرز مدن المقاومة الفلسطينية ونقطة انطلاق العمليات ومن أجل ذلك يحاول تشتيت أهلها وإشغالهم في تلك المناوشات والمعارك التي دخلت أسبوعها الثاني على التوالي بالتزامن مع الأحداث الجارية في غزة.

لماذا جنين؟

على مر التاريخ، شاركت عوائل مدينة جنين في صفوف الفدائيين ضد الاحتلال وقدمت الكثير من شهدائها في المعارك ضد الانتداب البريطاني، وحاول الاحتلال كثيرا في مطلع الألفينيات وتحديدا عام 2006 تحجيم المقاومة في مدينة جنين، ولكن لم تنجح محاولاته، بحسب قول الباحث السياسي الفلسطيني.

وأوضح «الأحمد» أن ما يحدث من اشتباكات متجددة في الأسبوعين الماضيين في مدينة جنين ما هو إلا رغبة من قوات الاحتلال لإلهاء العالم عن ما يحدث في غزة، بالإضافة إلى رغبته في تمهيد المدينة لتطبيق خطط استيطانية جديدة والسيطرة على كل مدن المقاومة الفلسطينية حتى يستطيع إقامة دولته التي يحلم بها منذ زمن بعيد.