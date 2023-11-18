نشوب حريق في شقة سكنية دون إصابات بالدقي

اندلع حريق في شقة سكنية بشارع الأطباء بالدقي، دون أي إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق في شارع الأطباء

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بشارع الأطباء.

وعلى الفور، أمر العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع شمال الجيزة، المقدم عمرو فاروق، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

وبالانتقال، تبين نشوب حريق بشقة سكنية، نتيجة ماس كهربائي، نتج عنه احتراق غرفة المعيشة بالكامل دون أي إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.