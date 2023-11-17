نشوب حريق في أرض فضاء تابعة لنادِ بالشيخ زايد

اندلع حريق داخل أرض فضاء تابعة لنادى بدائرة القسم دون إصابات أو وفيات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه بتلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل أرض فضاء تابعة لنادٍ بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم عمرو مصطفى رئيس المباحث والرائد حسام عبد المنصف معاون أول المباحث والقوة المرافقة لهما وبالانتقال تبين أن الحريق داخل أرض فضاء بها هيش وبوص تابعة لنادى بدائرة القسم، ويرجح أن سبب الحريق عقب سيجارة، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية ولا توجد أي إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.