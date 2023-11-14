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نشوب حريق في شقة بالعجوزة.. دون إصابات

كتب:

جيهان عبد العزيز
04:53 م | الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
رجال الحماية المدنية.. صورة أرشيفية

رجال الحماية المدنية.. صورة أرشيفية

اندلع حريق داخل شقة بشارع النبي المهندس، بدائرة القسم، ما أدى إلى احتراق الشقة دون أي إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم دون إصابات.

على الفور أمر العميد عمرو حجازي رئيس قطاع شمال الجيزة، المقدم حسام العباسي رئيس المباحث والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة.

بالانتقال تبين احتراق الشقة بالكامل دون وجود إصابات، وأن السبب ماس كهربائي، جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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