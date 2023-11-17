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تراجع أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور.. تبدأ من 3.5 جنيه

كتب:

سعيد رمضان
11:11 م | الجمعة 17 نوفمبر 2023
أسعار الخضروات اليوم

أسعار الخضروات اليوم

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 17-11-2023 في مصر بسوق العبور انخفاضاً ملحوظاً، حيث تراجعت أسعار الطماطم لتتراوح ما بين 3.5 إلى 6 جنيهات للكيلو في ظل وجود وفرة من المعروض منها بالأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم في مصر

وتراجعت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 18-11-2023، في مصر بسوق العبور بشكل ملحوظ، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

وتشهد أسعار الخضروات اليوم الجمعة تراجعاً ملحوظاً للعديد من الأنواع بسوق العبور، حيث تراجع سعر الطماطم ليتراوح ما بين 3.5  إلى 6 جنيهات للكيلو، ويتراوح سعر البطاطس ما بين 8 إلى 14 جنيه للكيلو، كما يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 15 إلى 20 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 3 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضار اليوم

ويتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 4 إلى 10 جنيهات أما سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 2.5 إلى 6 جنيهات، ويتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 5.5 إلى 8.5 جنيه، بينما يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 1.5 إلى 3.5 جنيه للكيلو، ويتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 1 إلى 2.5 جنيه للكيلو.

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بقلم سعيد رمضان