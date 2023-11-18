ناجي الشهابي: الرئيس السيسي جعل قرارنا مستقلا وإرادتنا الوطنية حرة

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، فى مؤتمر جماهيري حاشد عقده الحزب في إمبابة بمحافظة الجيزة، مساء أمس واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم، أن الرئيس السيسى جعل قرارنا السياسي مستقلا وإرادتنا الوطنية حرة.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأشار «الشهابي» إلى أنه يؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لأنه رفض بحسم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن هذا الأمر خط أحمر لن تقبله مصر.

وتابع «الشهابي»، إنه يدعو الناخبين لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ليقود مصر في السنوات الست المقبلة، لافتا إلى أن الحزب ينظم الموتمرات الحاشدة في طول البلاد وعرضها لدعم وتأيييد الرئيس السيسي ومساندته في الانتخابات لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030.