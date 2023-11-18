رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ناجي الشهابي: الرئيس السيسي جعل قرارنا مستقلا وإرادتنا الوطنية حرة

كتب:

محمد أيمن سالم
09:59 ص | السبت 18 نوفمبر 2023
ناجى الشهابي

ناجى الشهابي

أكد ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل، فى مؤتمر جماهيري حاشد عقده الحزب في إمبابة بمحافظة الجيزة، مساء أمس واستمر للساعات الأولى من صباح اليوم، أن الرئيس السيسى جعل قرارنا السياسي مستقلا وإرادتنا الوطنية حرة.

رفض تصفية القضية الفلسطينية

وأشار «الشهابي» إلى أنه يؤيد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، لأنه رفض بحسم تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدا أن هذا الأمر خط أحمر لن تقبله مصر.

وتابع «الشهابي»، إنه يدعو الناخبين لانتخاب المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ليقود مصر في السنوات الست المقبلة، لافتا إلى أن الحزب ينظم الموتمرات الحاشدة في طول البلاد وعرضها لدعم وتأيييد الرئيس السيسي ومساندته في الانتخابات لفترة جديدة من عام 2024 إلى عام 2030.

اقرأ المزيد:

حزب الجيل يدين اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمجمع الشفاء الطبي

حزب الجيل: ندعم المرشح عبد الفتاح السيسي لاستكمال التنمية وحماية الأمن القومي

حزب الجيل: دعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بعد أحداث غزة أصبح أمرا حتميا

انطلاق مؤتمر حزب الجيل لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بالإسكندرية

حزب الجيل ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم السيسي اليوم في الإسكندرية
بقلم محمد أيمن سالم