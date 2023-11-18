«مستقبل وطن» ينظم قافلة بيطرية مجانية في أبو قرقاص بالمنيا

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمركز أبوقرقاص بالمنيا، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، قافلة طبية بيطرية علاجية مجانية بقرية المحرص، بحضور وإشراف محسن الجدامي أمين مساعد الحزب بمركز أبو قرقاص.

تقديم العلاج لعدد 1432حالة بيطرية

تمكنت القافلة من تقديم التوعية الإرشادية الجماعية والوقائية، وتقديم العلاج لعدد 1424 حالة بيطرية، من خلال الرش بمادة الفاتكس وعمليات التجريع والعلاج الباطني لطفيليات الدم والفحص باستخدام جهاز السونار وإجراء اختبارات الحمل.

الفعاليات تلبي احتياجات المواطنين

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة فعاليات الحزب وفي إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.