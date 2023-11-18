ارتفاع أسعار البترول العالمية بنسبة 4% خلال تعاملات نهاية الأسبوع

ارتفعت أسعار البترول العالمية بنسبة 4% في نهاية تعاملات الأسبوع المنقضي، إذ ارتفع السعر من أدنى مستوى في 4 أشهر، وجاء هذا الارتفاع مع بسبب جني المستثمرين للأرباح ومع العقوبات الأمريكية على بعض شاحني النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.19 دولار بما يعادل نحو 4.1% إلى 80.61 دولار للبرميل عند التسوية، وزاد خام غرب تكساس الأمريكي 2.99 دولار، أي 4.1%، إلى 75.89 دولار، وفق وكالة «رويترز».

وتأتي هذه الفترة كتعويض لبعض الخسائر بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات هذا الأسبوع على شركات وسفن لشحنها نفطا روسيا يباع بأكثر من الحد الأقصى للسعر المفروض من مجموعة السبع.

انخفاض الأسعار للأسبوع الرابع على التوالي

وبالرغم من الارتفاع الذي حققته أسعار البترول خلال يوم الجمعة إلا أن تعاملات الأسبوع انتهت على انخفاض بأكثر من 1%، وهو الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرين في الغالب بزيادة مخزونات الخام الأمريكية واستمرار الإنتاج القياسي المرتفع.

كما أثرت أزمة العقارات المتفاقمة وتباطؤ النمو الصناعي في الصين، حيث كان نمو الطلب من الصين دون التوقعات.

وخفض منتجو النفط الأمريكيون عدد الحفارات العاملة منذ ما يقرب من عام بسبب ضعف الأسعار إلا أن شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة قالت إن العدد زاد هذا الأسبوع بمقدار 6 حفارات، وهو أكبر ارتفاع منذ فبراير.

ومع انخفاض سعر برنت عن 80 دولارا للبرميل، يتوقع عدد كبير من المحللين الآن أن تمدد أوبك+، وخاصة السعودية وروسيا، خفضها الطوعي للإنتاج حتى عام 2024.

وقال محللون من جولدمان ساكس، إن أسعار النفط انخفضت قليلا هذا العام رغم أن الطلب تجاوز توقعاتهم المتفائلة، خاصة وأن إمدادات أوبك غير الأساسية كانت أقوى بكثير من المتوقع، وعوضتها جزئيا تخفيضات أوبك.