عاجل.. قرار جديد من فيتوريا قبل مواجهة منتخب مصر وسيراليون

قرر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر إجراء تعديلات في تشكيل منتخب مصر أمام سيراليون في اللقاء المحدد له السادسة مساء غدًا الأحد، على ملعب صامويل كانيون بدولة ليبيريا، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأوضح مصدر بجهاز منتخب مصر لـ «الوطن» أن التغييرات التي يسعى البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب في إجرائها أمام سيراليون، تتمثل في الأطراف، من خلال الدفع باللاعب محمد حمدي بمركز الظهير الأيسر على حساب أحمد فتوح، والدفع باللاعب محمد هاني بدلا من عمر كمال.

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