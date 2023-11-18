بالأرقام.. إنجازات الحكومة خلال 10 سنوات في سيناء

وضعت الدولة المصرية، خطة شاملة لتنمية سيناء، وجرى إنجاز قدر كبير من هذه الخطة على أرض الواقع، وأغلب تلك المشروعات قومية ومنها ما يتعلق بالبنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية، التي تشمل الصحة والتعليـم في المقام الأول، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية.

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أبرز هذه الجهود التي جاءت كما يلي:

أبرز المشروعات القومية في سيناء

- حفر 5 أنفاق لربط سيناء بالوادي، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار جنيه.

- إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس، بتكلفة 990 مليون جنيه.

- تنفيذ 63 مشروعًا للطـرق والكباري، تقـدر بحوالي 3440 كيلومترا، بتكلفة إجمالية نحو 56 مليار جنيه.

- تنفيـذ 52 مشـروعًا في قطـاع مياه الشرب، بطاقة 787 ألـف م/3 يـوم، بتكلفـة 15 مليار جنيه.

- تنفيذ 25 مشروعًا في قطاع الصرف الصحي، بتكلفة أكثر من 4.2 مليار جنيه.

- تنفيذ 92 مشـروعا لزيادة القـدرات الكهربائية، بنحو 420 ميجاوات بتكلفة 69 مليار جنيه.

- إنشاء 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا، بتكلفة 5.7 مليارات جنيه.

- إنشاء 12 ألف وحدة إسكان اجتماعي، بتكلفة ملياري جنيه.

- إنشاء 8 جامعات جديدة بتكلفة 19.6 مليار جنيه.

- تنفيذ 75 مشروعًا صحيًا بتكلفة 4 مليارات جنيه.

- استصلاح 275 ألف فدان بتكلفة 5 مليارات جنيه.