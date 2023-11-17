حازم عمر: يجب أن تكون سيناء مركزا لوجستيا عالميا لصناعة المنسوجات والجلود

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن منطقة سيناء تعد من أفضل المناطق التي تتوفر بها مقومات المواد الخام لصناعة الجلود والمنسوجات، وخلال وضع برنامجنا ركزنا على استغلال تلك المنطقة بشكل يعود بالنفع على أهلها.

وأوضح حازم عمر خلال كلمته بالمؤتمر الأول الذي نظمته الحملة الانتخابية بمركز الأزهر للمؤتمرات قائلاً: وضعنا استراتيجية شاملة لتحويل منطقة شمال سيناء لمركز لوجستي عالمي لصناعة الجلود والمنسوجات.

وتطرق المرشح الرئاسي للحديث عن القطاع الاستثماري قائلاً: «برنامجي يتضمن منح المستثمر الأراضي والمرافق دون سداد أي رسوم مادية قبل 3 سنوات على إتمام المشروع أو أن تكون الدولة شريكة معه بثمن الأرض والمرافق».

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي نظمته الحملة الانتخابية لاستعراض أبرز المشكلات التي تواجه محافظات الدلتا واستعراض الحلول التي يتضمنها البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح بحضور عدد من نواب المحافظات والأهالي.