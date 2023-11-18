إنجازات 10 سنوات.. 600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشروعا تنمويا في سيناء

يبدو المشهد السيناوي الآن مغايرًا بشكل كبير للمشهد الذي كان سائدًا خلال عقود خلت على المستويات الأمنية والتنموية والاقتصادية؛ فقد عانت القطاعات السكانية في سيناء على مدى عقود خلت من تردٍ واضح في الخدمات الأساسـية المقدمة.

تنفيذ خطـة تنمويـة موسـعة

وذكرت الحكومة في الكتاب الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، الذي يمثل وثيقة تاريخية للأجيال المقبلة، أنه تم تطبيـق خطـة تنمويـة موسـعة تعالـج مواطن القصور التنموي الذي تجذر في معظم مناطق سيناء، بحيث يسير هذا الجهد جنبًا إلى جنب مع جهـود مكافحـة الإرهاب وبسط الأمن في كافة مناطق سـيناء.

نقطـة انطلاق الخطة الشـاملة لتنمية سـيناء

نقطـة انطلاق الخطة الشـاملة لتنمية سـيناء، كانت عبر القرار الجمهوري رقم 107 الصادر في الخامس والعشرين من فبراير 2018 الذي رصد موازنة تاريخية تقدر بـ600 مليار جنيه لتنفيذ 994 مشـروعًا تنمويًا في سيناء واقترب هذا الرقم الآن في الربع الأخير من 2023 من التريليون جنيه، تم إنجاز القدر الأكبر منها على أرض الواقع، وأغلبها مشروعات قومية لا سـيما ما يتعلق منها بمشروعات البنية التحتية والمشروعات الاقتصادية والخدمية التي تشمل الصحة والتعليـم في المقـام الأول، بالإضافة إلى المشروعات الاقتصادية.