أستاذ علاقات دولية: الحرب على غزة تتسبب في انقسام سياسي بأمريكا وبريطانيا

قال الدكتور إدموند غريب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة «جورج تاون» بواشنطن، إنَّ مظاهر خلافات عميقة داخل الأروقة السياسية البريطانية والأمريكية، بدأت في الظهور على السطح بعد 3 أسابيع من اندلاع الحرب على غزة، وتصاعدت في الولايات المتحدة تحديدا خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف «غريب»، خلال مداخلته ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنه الشرقاوي، أنَّ مجموعة كبيرة من موظفي «الخارجية الأمريكية» وجهوا انتقادات واسعة وقاسية لتعامل إدارة «بايدن» مع الحرب بين «إسرائيل» و«حماس»، وهو الأمر الذي تداولته الصحف الأمريكية.

تسريب الخلافات بين الخارجية الأمريكية وإدارة بايدن إلى وسائل الإعلام

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة «جورج تاون»: «تم التسريب لهذا الخلاف بين الخارجية الأمريكية وإدارة بايدن إلى وسائل الإعلام الأخرى»، موضحا أنَّ العاملين بالخارجية الأمريكية وقعوا على رسالتين جرى إرسالهما للبيت الأبيض، حصلت الأولى على 100 توقيع، بينما الأخرى وقعها 400 شخص.