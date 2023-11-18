في ذكرى ميلاده.. 3 أفلام شارك فيها أحمد زكي بصوته فقط

تحل اليوم 18 نوفمبر، ذكرى ميلاد أحمد زكي، الذي يُعد واحدًا من أهم الفنانين الذين جاءوا في تاريخ الفن المصري، وقدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا واسعا، فأداؤه الذي يعتبر السهل الممتنع جعل الجميع ينجذب لأعماله، ويلقبه الجمهور والنقاد بعدة ألقاب منها «النمر الأسود» و«الإمبراطور» وغيرها من الألقاب التي ارتبط بها أحمد زكي، وبخلاف عدد الأفلام والمسلسلات الكبيرة التي قدمها أحمد زكي على مدار مشواره الفني، إلا أنه شارك في الأداء الصوتي لـ3 أفلام بالرغم من عدم مشاركته بها.

فيلم الأقوياء

ففي عام 1980 قدم أحمد زكي الأداء الصوتي لرشدي الباجوري بفيلم «الأقوياء»، وشارك في بطولة الفيلم كل من رشدي أباظة، نجلاء فتحي، عزت العلايلي، مديحة يسري، توفيق الدقن، هياتم.

وقدم أحمد زكي الأداء الصوتي للراحل رشدي أباظة في الفيلم، بعد وفاته محاولا تقليده لإنقاذ الفيلم، بينما جسَّد صلاح نظمي المشاهد الأخيرة التي لم ينهها رشدي أباظة لقرب التكوين البدني بين الثنائي، وحاول المخرج أشرف فهمي أن يأخذ المشاهد من زوايا بعيدة كي لا يلاحظ الجمهور.

ووافق أحمد زكي على ذلك الأمر ولم يتقاضَ أجرا، بالإضافة إلى رفض وضع اسمه على التتر.

فيلم الحريف

وبعد الأقوياء بـ4 سنوات قدم أحمد زكي الأداء الصوتي لفيلم «الحريف»، وذلك بعد اعتذاره عن بطولة الفيلم وقيام عادل إمام بالبطولة بدلا منه.

اعتذر أحمد زكي عن بطولة فيلم «الحريف» بعدما سجل المقدمة بصوته، وذلك لخلافه مع مخرج الفيلم محمد خان، وذلك بسبب «تسريحة الشعر» التي لم يتفق عليها مع المخرج، فذهب خان بفيلمه لعادل إمام، وأصبح الفيلم واحدا من أهم الأفلام في تاريخ السينما المصرية.

مبروك وبلبل

شارك أيضا أحمد زكي بصوته في فيلم «مبروك وبلبل»، حيث قرأ مقدمة الفيلم بصوته، وقال يحيى الفخراني في أحد اللقاءات القديمة، إن زكي تقاضى على الفيلم «كوباية قهوة وساندوتش فول».

وشارك زكي في بطولة فيلم «مبروك وبلبل» كل من: دلال عبدالعزيز، ماجدة زكي، كريمة مختار، محمد كامل، حسن العدل، إنعام سالوسة، محمد يوسف، حسن كامي، عثمان عبد المنعم.