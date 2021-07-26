«الحريف».. حكاية «قصة شعر» صنعت أزمة بين محمد خان وعادل إمام وأحمد زكي

رغم أن رصيده الفني لا يتجاوز 24 فيلما سينمائيا بخلاف محاولاته في البدايات، إلا أن محمد خان الذي يمر 5 أعوام على رحيله في مثل هذا اليوم 26 يوليو عام 2016، يدخل ضمن قائمة أفضل مخرجي عصره، خاصة لاهتمامه بأدق التفاصيل التي تحيط بالمكان وبالشخصيات الفنية التي يقدمها على الشاشة.

محمد خان استبعد أحمد زكي من بطولة «الحريف» بسبب تغيير «تسريحة شعره»

مع أحمد زكي قدم المخرج محمد خان عددًا من الأفلام منها «موعد على العشاء، زوجة رجل مهم، أحلام هند وكاميليا، مستر كاراتيه، أيام السادات»، وبالرغم الصداقة والتفاهم الفني الذي جمع بين اثنين من مبدعي التمثيل والإخراج، إلا أن خلافًا دب بينهما في الثمانينيات بسبب فيلم «الحريف».

مع فيلم «الحريف» كان من الطبيعي أن يفكر المخرج محمد خان في أن تؤول بطولته للمبدع أحمد زكي، ولكن خلافًا بينهما وقع بسبب «تسريحة شعر» قام بها الشاب الأسمر دون الرجوع للمخرج الذي غضب بشدة، وقرر أن يذهب بفيلمه إلى أحد أساطير الكوميديا عادل إمام الذي غير جلده من الضحك إلى الجد والألم، خصوصًا وأن الأحداث حول شاب متزوج ويسكن في منطقة شعبية ويجيد لعب الكرة الشراب في الشارع ويمر بأزمات في حياته.

ويعد فيلم «الحريف» الإنتاج الوحيد لشركة «الصحبة» التي أسسها محمد خان، مع صديقيه السيناريست بشير الديك، والمخرج عاطف الطيب.

ومع بداية تصوير فيلم «الحريف» ذهب المخرج عاطف الطيب، المشارك في إنتاج الفيلم، إلى «لوكيشن» التصوير ليهنئ صديقه «خان» وفريق العمل حاملًا معه «تورتة» ابتهاجًا بـ«باكورة» إنتاجهما الفني.

فيلم «الحريف» لم يحقق إيرادات في السينما بعكس فيلم «النمر الأسود» للنجم أحمد زكي

ومع عرض فيلم «الحريف» في دور العرض السينمائي عام 1984 لم يحقق النجاح الذي تعود عليه الزعيم عادل إمام ولم تتصدر إيراداته شباك التذاكر، ليدب خلافًا بين المخرج ومحمد خان وقطيعة فنية استمرت لأكثر من 30 عامًا.

فيما كان غضب أحمد زكي والذي جاء تعليق مقدمة فيلم «الحريف» ببصمة صوته قبل سحب الدور منه ولم يحذفه مخرج العمل، من نوع آخر حيث رأى أن الفيلم كان مميزًا وشعر بالندم لعدم حصوله على البطولة، بالرغم من تقديمه في نفس الوقت بطولة فيلم «النمر الأسود» وحقق إيرادات كبيرة في السينما.

«الحريف» يدخل ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بالسينما

وبعد مرور نحو 12 عامًا تم اختيار فيلم «الحريف» ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي في الإسكندرية عام 1896 وتم اختيار أفضل الأفلام بداية من عام 1927 وحتى 1996.

فيلم «الحريف» للمخرج محمد خان، سيناريو وحوار بشير الديك، بطولة عادل إمام، فردوس عبدالحميد، عبدالله فرغلي، حمدي الوزير، نجاح الموجي، عبدالله محمود، زيزي مصطفى.