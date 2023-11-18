‎حالة الطقس غدًا.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق وانخفاض في الحرارة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غدا في كافة الأنحاء، إذ حذرت المواطنين من قدوم منخفض جوي يضرب البلاد غدا ويؤدي إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية أحيانا، مع انخفاض في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 و3 درجات مئوية، وتنشط الرياح على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا الأحد

وأوضحت هيئة الأرصاد تفاصيل حالة الطقس غدا، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون غزيرة بنسبة حدوث 70% تقريبا، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتقل حدتها تدريجيا كلما اتجهنا إلى الداخل، ومدن القناة وشمال سيناء، وقد تكون رعدية على فترات متقطعة.

ولفتت الأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتكون رعدية أحيانا، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، بنسبة حدوث 30% تقريبا على فترات متقطعة.

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب الملاحة

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى وشمال محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، ويكون هناك اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح تتراوح بين 60 و70%، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 3 و 5 أمتار.