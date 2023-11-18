«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية خلال الـ48 ساعة المقبلة «فيديو»

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مساء اليوم يشهد سقوطا للأمطار، كبداية لحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، التي تستمر يومي الأحد والاثنين.

سقوط أمطار غزيرة ورعدية غدا الأحد

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى»، أنه متوقع غدا سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والمتوسطة، وتتساقط حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري، مضيفة: «وكلما تقدمنا للمناطق الداخلية كانت كميات الأمطار أقل، فمن المتوقع غدا سقوط أمطار على القاهرة الكبرى بين الخفيفة والمتوسطة والرعدية، وتصل لمحافظات شمال الصعيد».

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيتجاوز إلى 4 و5 أمتار على البحر المتوسط.

سرعة الرياح تتجاوز الـ50 كم/ الساعة

ولفتت إلى أن سرعة الرياح تتجاوز الـ50 كم/ الساعة، بجانب الانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، بمعدل من درجتين لـ3، ونشهد حالة جوية من عدم الاستقرار تشمل ظواهر جوية مختلفة، مشيرة لنشاط الرياح ببعض الأماكن من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية.

وتابعت: «هذا النشاط للرياح يجعلنا نشعر بمزيد من الانخفاض بقيم درجات الحرارة اليوم، كما سيكون هناك اضطرابا بالملاحة البحرية على البحر المتوسط وارتفاع الأمواج بين الـ2 متر و3 أمتار، ومن اجل ذلك بداية من اليوم فترة المساء سيكون بداية لحالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وستكون ذروتها غدا الأحد وتقل يومي الاثنين والثلاثاء».

ضرورة ارتداء الملابس الخريفية فترات النهار

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الخريفية فترات النهار، وفترات الصباح الباكر والمساء، لا بد من اصطحاب «جاكيت»، ومتابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.