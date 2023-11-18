التنمية تصل الصعيد.. إنشاء 10 مدن من الجيل الرابع بتوجيهات الرئيس السيسي

لم يغفل الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تنمية الصعيد وعملت الدولة على إنشاء عدة مدن جديدة من مدن الجيل الرابع في العديد من محافظاته، لتوفر أفضل الخدمات لأهالي الصعيد، ووفقا لكتاب «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، نستعرض تفاصيل المدن الجديدة «مدن الجيل الرابع» بالصعيد.

مدينة ناصر غرب أسيوط

- تبلغ مساحتها الإجمالية 6006 أفدنة، ومتوقع أن تستوعب 345 ألف نسمة.

- جار تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1600 فدان.

مدينة غرب قنا

- تبلغ المساحة الإجمالية لها 8971.1 فدانا وتستهدف استيعاب 550 ألف نسمة، وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة 1400 فدان.

مدينة توشكى الجديدة

- تبلغ مساحتها 3000 فدان لاستيعاب 80 ألف نسمة لتوفير 30 ألف فرصة عمل ولتتكامل مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى.

- جار تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة 500 مليون جنيه.

مدينة أسوان الجديدة

- تبلغ مساحتها 22389.7 فدان، وتمتاز بموقع متميز على نهر النيل، ويتوافر بها عدد من أنواع الإسكان والعديد من الخدمات والمنشأت الصحية والرياضية والسياحية والآثرية، ومشروع الشريط السياحي «الشريط النهري» ومراكز مال وأعمال ومنطقة صناعية، تشمل منطقة لوجيستية وورش ومخازن.

مدينة ملوي الجديدة

- تبلغ مساحتها 18420.52 فدانًا، وجارٍ تنقيد المرحلة الأولى بمساحة 880 فدانًا.

- تتكون من (إسكان متوسط - إسكان متميز)، بخلاف مناطق للخدمات الإقليمية، ومناطق صناعية وحرفية وترفيهية، وممشى سياحي، ومناطق استثمارية، ومنطقة نواد ومناطق لوجستية.

مدينة الفشن الجديدة

- تبلغ مساحتها 17958.05 فدانًا، ومن المستهدف أن تستوعب 1.2 مليون نسمة.

- من المخطط أن تضم مناطق إسكان، ومناطق للخدمات وأخرى للخدمات الإقليمية ومناطق صناعية ومسطحات حضراء مفتوحة، ومناطق لوجستية، ومعارض وأسواق.

مدينة بني سويف الجديدة

- تبلغ مساحتها الإجمالية 25135.97 فدانا

- تبلغ استثمارات المدينة 3674 مليون جنيه حتى 30 أبريل 2022، مقسمة إلى: 791 مليون جنيه بقطاع الإسكان، و 269 مليون جنيه بقطاع الخدمات، و2562 مليون جنيه بقطاع المرافق، و52 مليون جنيه بقطاع الزراعة.

مدينة النوبارية الجديدة

- تبلغ مساحتها الإجمالية 1816 فدانًا، ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بها 11400 وحدة.

- يبلغ عدد سكانها حاليًا 35 ألف نسمة، ومن المستهدف أن يصل إلى 125 ألف نسمة.

مدينة أسيوط الجديدة

- تبلغ مساحتها الإجمالية 30.2 ألف فدان منها وآلاف فدان كتلة عمرانية (مناطق سكنية - حدمية - سياحية وترفيهية. إلخ).

- يبلغ إجمالي الاستثمارات بالمدينة 4.6 مليارات جنيه، ومن المستهدف وصول عدد سكانها إلى 750 ألف نسمة، بدلا من 60 ألف نسمة حاليا.

مدينة طيبة الجديدة

- تبلغ مساحتها الإجمالية 9496 فدانًا، وتبلغ الكتلة العمرانية الحالية 8557 فدانًا.

- بلغ إجمالي الاستثمارات التي تم صرفها في المدينة حتى نهاية يونيو 2021 نحو 3.769 مليار جنيه.

- من المستهدف وصول عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة عام 2032 بدلا من 47.5 ألف نسمة حاليًا.