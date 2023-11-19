التأمينات الاجتماعية تحدد شروط حصول الأرملة على المعاش

حددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأرملة التي تريد الحصول على المعاش الخاص بالأرامل، وهذا ما تستعرضه بوابة «الوطن» في السياق التالي، وفقا لما حدده الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

شروط استحقاق معاش الأرامل

وقالت الهيئة القومية للتأمينات الاجتناعية، إن استحقاق الأرامل للحصول على معاش، لابد من استيفاء الشروط التالي ذكرها:

1- أن تتجاوز الأرملة سن الـ21 عامًا.

2- ألا تكون الأرملة موظفة أو مُؤمن عليها من قبل التأمينات الاجتماعية.

3- صورة بطاقة الزوج أو جواز السفر الخاص به أو تحقيق شخصية.

4- ألا يكون أو لدي زوجها المتوفي أي حيازة زراعية تزيد عن فدان.

5- أن لا تكون تحصل على معاش آخر من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.

6- وجود إعلام وراثة وشهادة وفاة الزوج وقرار وصاية للأولاد.

أوراق الحصول على معاش الأرامل

وبالنسبة للأوراق المطلوبة ليستطيع الشخص الحصول على المعاش الخاص بالأرامل كالآتي، وهذا بحسب ما أكدته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- صورة بطاقة الرقم القومي للزوج المتوفي.

3- شهادة وفاة الزوج.

4- حيازة زراعية.

5- برنت من التأمينات الاجتماعية.

6- قرار وصاية على الأولاد إن وُجد.