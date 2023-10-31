زيادة 600 جنيه.. بدء صرف معاشات نوفمبر لـ11 مليون مواطن غدًا

ينتظر مستحقو ومستفيدو المعاشات، البالغ عددهم 11 مليون مواطن، صرف معاشات شهر نوفمبر غدا الأربعاء 1 من شهر نوفمبر 2023، متضمنة زيادة العلاوة الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم 16 سبتمبر خلال زيارته لقرية سدس الأمراء ببني سويف لافتتاح عدد من المشروعات القومية، حيث إنه صدق عليها يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر 2023، لتكون العلاوة 600 جنيه بدلا من 300.

صرف العلاوة الاستثنائية غدا بأثر رجعي لشهر أكتوبر

وقال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن موعد صرف علاوة الزيادة الاستثنائية لأصحاب المعاشات، سيبدأ غدا الأربعاء، متضمنة الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، وبأثر رجعي لشهر أكتوبر، وهذا بحسب تصريحات تلفزيونية.

طرق صرف معاشات شهر نوفمبر

وحددت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، طرق صرف معاشات شهر نوفمبر 2023، وهي:

- مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

- منافذ شركات فوري.

- المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

زيادة معاشات شهر نوفمبر 2023

ونستعرض في السياق التالي، كيفية حساب زيادة المعاشات لشهر نوفمبر 2023:

- من يتقاضى 1500 جنيه سيتقاضى 1800 جنيه.

- من يتقاضى 1700 جنيه سيتقاضى 2000 جنيه.

- من يتقاضى 2000 جنيه سيتقاضى 2300 جنيه.

- من يتقاضى 2300 جنيه سيتقاضى 2600 جنيه.

- من يتقاضى 2600 جنيه سيتقاضى 2900 جنيه.

- من يتقاضى 2900 جنيه سيتقاضى 3200 جنيه.

- من يتقاضى 3200 جنيه سيتقاضى 3500 جنيه.

- من يتقاضى 3500 جنيه سيتقاضى 3800 جنيه.

- من يتقاضى 3800 جنيه سيتقاضى4100 جنيه.

- من يتقاضى 4100 جنيه سيتقاضى 4400 جنيه.

- من يتقاضى 4400 جنيه سيتقاضى 4700 جنيه.