وزير الإسكان يصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء في الساحل الشمالي والشروق

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات لإزالة مخالفات البناء الواقعة بقطع أراضٍ تحت ولاية جهازي تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي).

ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإداري مخالفات البناء المقامة بـ3 قطع أراضٍ بقريتين سياحيتين واقعتين بحري طريق «إسكندرية - مطروح» الساحلي، داخل حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء محل، وكذا بناء جزء ملاصق لمبنى بالدور الأرضي، وبناء مبنى مكون من دور أرضي يتكون من 6 محال، وكذا إزالة مخالفة بناء مقامة بقطعة أرض بقرية سياحية داخل حدود جهاز تنمية القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، والمتمثلة في بناء روف، وغير ذلك من مخالفات، وذلك بدون سند قانوني، ودون الحصول على تراخيص بناء.

وطبقاً للقرارات يتولى جهازا تنمية (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي - القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ قرارات الإزالات.

وشدد وزير الإسكان، على ضرورة العمل على منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين في حالة وقوعها، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية والمخالفات بالمدن الجديدة، وضبط العمران، والحفاظ على المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، ومنع ظهور العشوائيات.

حملات مكثفة لإزالة المخالفات بالمدن الجديدة

وفي سياق متصل، شنت أجهزة المدن الجديدة حملات مكثفة لإزالة المخالفات، شملت:

مدينة دمياط الجديدة: تم تنفيذ حملات مكثفة بجميع أحياء المدينة، استهدفت مركبات التوك توك، ومنع سيرها داخل المدينة، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 9 مركبات توك توك مخالفة، ومركبتي تروسيكل لنباشين، وسيارة ربع نقل مخالفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإيداعها بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

مدينة الشيخ زايد: قام جهاز تنمية المدينة، بشن حملة ليلية، على كلً من المراكز التجارية ( اللؤلؤة - النوران - السويقة )، لإزالة إشغالات الأرصفة والحدائق، وذلك بقيادة المهند أحمد محمد عبدالرازق، رئيس جهاز المدينة، ومشاركة مسئولي الجهاز، بجانب المرور على المقاهي المخالفة بالحي الـ13، حيث أسفرت الحملة عن مصادرة أدوات، ورفع إشغالات، وإزالة التعديات عن الأرصفة، والتي تعيق حركة المارة.

مدينة الشروق: قاد المهندس على سعد، رئيس جهاز المدينة، لجنة إزالة البناء المخالف، بمشاركة شرطة التعمير، لتنفيذ قرار إزالة مخالفة بناء تمثلت في زيادة النسبة البنائية بدور السطح بالمخالفة لتراخيص البناء، وذلك بأحد العقارات بالمنطقة الرابعة عمارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن اللجنة أزالت السقف الخرساني المنفذ خارج النسبة المصرح بها بالقطعة المذكورة، مشددا على أصحاب قطع الأراضي ضرورة الالتزام بالشروط البنائية، وعدم تنفيذ أعمال مخالفة، حفاظاً على المدخرات، وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

مدينة بدر: وجه المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز تنمية المدينة، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، حيث قامت إدارة الأمن والأحياء بالجهاز، بشن حملة لإزالة الإشغالات واللافتات المخالفة بموقف السيارات، وشارع الخزان، وتم التحفظ على عدد من الأدوات، ومركبة تروسيكل مخالفة، وسيارة ربع نقل محملة بأخشاب بغرض صب روف بقطعة أرض.