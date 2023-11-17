تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير.. حجم التداول يصل إلى 15 مليون طن بضائع

كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير، موضحاً أن أطوال الأرصفة يبلغ 30 كيلومترًا، وعددها 101 رصيف، وإجمالي مساحة الساحات 4.5 كيلومتر مكعب، وأعماقها تصل إلى 20 مترًا، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

تفاصيل مشروعات ميناء الإسكندرية الكبير

محطة تحيا مصر

- طول الأرصفة: 2500 م

- حجم التداول: 15:12 مليون طن

المنطقة اللوجستية

- مساحتها الإجمالية: 273 فداناً.

- حجم التداول: 24:18 مليون طن.

نجعا إسو والألومنيوم

- نجع الألومنيوم: 12.86 فداناً.

- نجع إسو: 6.42 أفدنة.

رصيف 3/85

- طول الأرصفة: 488 متر

- حجم التداول: 70 ألف طن

كباري هويس المالح

- تضم 2 كوبري بطول 170 متر.

رصيف الخدمات البحرية

- ينقسم إلى جزئين الأول بطول 60 متر والثاني بطول 100 متر.

رصيف 100

- بطول 1680 متر وعمق 18 متر.

- حجم التداول 15:12 مليون طن.

محطة الصب الجاف النظيف

- عبارة عن رصيف بطول 1150 متر وعمق 16 متر

- حجم التداول 7:6 ملايين طن.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة داليا يونس، وكيلة كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية البحرية للوطن، أن أعمال تطوير ميناء الإسكندرية من المقرر أن تُسهم بشكل كبير في تحسين الإيرادات المتوقعة من الميناء، وتجذب أكبر الخطوط الملاحية في العالم، خاصة وأن أعمال التطوير والمشروعات التي تنفذها الدولة تتم وفق المواصفات والمعايير العالمية.