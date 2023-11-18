بدء التقدم للمشاركة في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2024 غدا.. اعرف الضوابط

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم والتعليم الفني، خطابا إلى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بشأن البدء في أعمال امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2023/ 2024.

شروط التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية

ونص الخطاب على أنه نظرا لبدء الإعداد لأعمال امتحانات الدبلومات الفنية بنوعياتها المختلفة (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) لعام 2024، فقد وافق وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الإعلان عن ترشيحات رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) بجميع القطاعات للعام الدراسي الجاري.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى اتخاذ اللازم نحو الإعلان داخل المديرية والإدارات التعليمية لمن يرغب في التقدم لوظائف رؤساء ووكلاء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لامتحان دبلوم المدارس الثانوية الفنية (صناعي – زراعي - تجاري - فندقي) وبعد إجراء المقابلات للمتقدمين يتم اختيار وترشيح الآتي:

- 8 لكل لجنة إدارة (4 لمنصب الرئيس و4 لمنصب الوكيل).

- 8 لكل لجنة نظام ومراقبة (4 لمنصب الرئيس و4 لمنصب الوكيل).

على أن يكون الترشيح وفقا للضوابط التالية:

- يطبق ما جاء في النشرة العامة رقم (1) بتاريخ 21 يناير 2019 بشأن الموانع التي تحول دون الاشتراك في أعمال الامتحانات، ما لم يتم استحداث نشرة جديدة لهذا العام.

- من يرغب في التقدم وعمل مقابلات مع كل من تنطبق عليه الشروط لاختيار وترشيح أربعة فقط لكل وظيفة (رئيس - وكيل)، وإرسالها إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني مرفق بها جميع المستندات المطلوبة لكل وظيفة، على أن يتم التقدم للمديريات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر وحتى يوم الخميس الموافق23 نوفمبر، ثم بعد ذلك يتم إجراء مقابلات للمتقدمين بالمديرية ابتداء من يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر حتى يوم الخميس الموافق30 نوفمبر، على أن نوافي بنتيجة المقابلات وإرسال مستندات المرشحين الذين تم اختيارهم إلى الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني في موعد غايته الثلاثاء، الموافق 5 ديمسبر، حتى يتم تحديد موعد المقابلة الشخصية لهم بعد ذلك بالإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني (قطاع الكتب - الطالبية - فيصل)، فور استلام الاستمارات من المديريات ومراجعتها طبقا للشروط الواردة.

- ضرورة التنبيه على كافة المتقدمين بأنه لن يتم استلام أي مستندات خاصة بالمرشحين إلا من مندوب المديرية القائم بالتسليم بتفويض رسمي معتمد من مدير المديرية، ولن يتم الالتفات إلى أي مستندات تخص المرشحين ترد عن طريق البريد، أو تسلم باليد أو ترد بعد واعيد المذكورة للإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، حيث تعتبر هذه الحالة غير مطابقة للشروط الواردة، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيتم عقد اختبار على الحاسب الآلى للمرشحين يتعلق بمهام وأليات وفنيات الوظيفة المرشح لها (رئيس ـ وكيل).