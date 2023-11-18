مفتي «الشيشان» يشكر الرئيس السيسي على جهوده في إيصال المساعدات لغزة

قال صالح مجييف، المفتي العام لجمهورية الشيشان، إنهم جاؤوا إلى مطار العريش بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى أهالي قطاع غزة، لافتا إلى التعاون مع مصر لايصالها لأهالي القطاع، مضيفا: «ندعو لأهل غزة والمسلمين ونشكر الرئيس السيسي على تهيئة وصول المساعدات والجهود المبذولة والترتيبات».

«مجييف»: طيارة المساعدات الثالثة وصلت إلى مطار العريش

وأضاف «مجييف»، في تصريحاته لمراسل قناة «إكسترا نيوز» من مطار العريش، أنَّ هذه هي الطائرة الثالثة التي تصل إلى المطار محملة بالمساعدات الإنسانية من الشيشان، لإيصالها إلى أهالي غزة، وتتضمن الغذاء واللباس، وما طلبوه وفقا للأشياء الأكثر احتياجا إليها.

وتابع المفتي العام لجمهورية الشيشان: «نشكر الدولة المصرية على التسهيلات التي تقدمها، واستقبال المحبين لنا ونشكر القائمين على الترتيبات والاستقبال»، مؤكدا مأساوية الوضع الإنساني في غزة وكارثيته: «الوضع الإنساني في قطاع غزة وسط حصار مستمر، ولم يبق لديهم شيئا تحت القصف والعدوان».

مفتي الشيشان: العديد من الشهداء والجرحى يسقطون في فلسطين

واستطرد «مجييف»: «العديد من الشهداء والجرحى يسقطون في فلسطين.. قلوبنا معهم ونتألم لألمهم، جراء هذه المأساة وندعو الله ليلا ونهارا في كل مساجد الشيشان خلال الصلوات، وفي صلاة التهجد ندعو لهم بالفرج.. الله يفرج عنهم وعن كل المسلمين».