الجيزة: خفض معدل المواليد في المحافظة 5%.. وحافز مادي لمسؤولي تنظيم الأسرة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صرف حافز مادي مكافأة شهر للمسؤولين عن إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية وذلك تحفيزا لهم بعد تحقيق نتائج متقدمة في ذلك الملف الحيوي من خلال تفعيل دور العيادات المتنقلة وقوافل الصحة الإنجابية والتوعية بأهمية تنظيم الاسرة وتركيب الوسائل وذلك بنسب تنفيذ تخطت 100% الأمر الذي ساهم في تحقيق تناقص في عدد المواليد بنسبه 5% في محافظة الجيزة حيث وصل عدد المواليد في الفترة من شهر يناير حتى سبتمبر 2022 إلى 140 ألفا و137 مولودا بالمقارنة خلال الفترة من شهر يناير وحتى سبتمبر 2023 نحو 133 ألفا و584 مولودا.

برامج تنظيم الأسرة في محافظة الجيزة

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقدة المحافظ لإطلاق فعاليات برنامج «أسرة» لدعم وتنمية الأسرة بالمحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة والذي من المقرر أن يبدأ في مراكز ومدن ابو النمرس والصف كمرحلة أولي للمساهمة في تحسين مؤشرات تنظيم الأسرة لما لها من أهمية إجتماعية وتنموية علي المواطنين بتلك المراكز .

ويعد مشروع «أسرة» أحد مشروعات وزارة الصحة والسكان، التي تتماشى مع المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يُساهم في تحقيق الاستراتيجية القومية للسكان، بمشاركة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتنفيذ منظمة باثفايندر الدولية.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنّه مازلنا في احتياج إلى مزيد من العمل ووضع روشتة علاج لتلك المشكلة بالتعاون بين جميع الجهات المعنية، مؤكدا ضرورة بذل المزيد من الجهد لتحقيق المستهدفات من البرنامج، والحفاظ على الاستمرارية في استخدام خدمات تنظيم الأسرة.

وأشاد المحافظ ببرنامج «أسرة» والقائمين عليه، لما يمثله من قوة داعمة وفرصة ذهبية للتكامل والتناغم مع كافة مشروعات التنمية بالمحافظة للارتقاء بمستوى معيشة وحياة الأسر ومجابهة المعتقدات والسلوكيات التى تقف عائقا أمام مسار قاطرة التنمية كزواج الأطفال والتسرب من التعليم وغيرها من السلوكيات التى تسلب الطفولة حقوقها، وتعرض الأسر لاستمرار أمراض مجتمعية مزمنة تحول دون الارتقاء بجودة حياتهم.

الخصائص والمؤشرات السكانية

وقال راشد إنّ محافظة الجيزة تسعى دائما لتحسين الخصائص والمؤشرات السكانية لتكون مواتية للتنمية حيث تحظى المحافظة بدعم كبير من الدولة انعكس علي تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية موجها بضرورة تضافر كافة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق الهدف من المبادرة.

وثمن اللواء أحمد راشد جهود مديرية الصحة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية في مواجهة القضية السكانية والعمل علي تنفيذ المستهدفات المحددة حيث بلغ عدد الجولات الخاصة بالعيادات المتنقلة للمناطق المحرومة عدد 462 جولة بنسبة وصلت إلى 132% عن المستهدف ونحو 84 قافلة للصحة الإنجابية و1136 زيارة للأطباء الزائرين بالوحدات الصحية التي بحاجه الي زيادة دعم للكوادر وتنفيذ 660 ندوة توعوية عن أهمية تنظيم الأسرة وعوائدها علي الأسرة وانتفاع 90 ألفا و119 سيدة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بنسبه وصلت إلى 109% من المستهدف وذلك العام الجاري.