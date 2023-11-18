عاجل.. مفاجأة من العيار الثقيل في استبعاد طارق حامد بعد أزمة منتخب مصر

ظهرت مفاجأة من العيار الثقيل عن طارق حامد، لاعب فريق ضمك السعودي، وذلك بعد أزمته الأخيرة في منتخب مصر رفقة زميليه حسين الشحات وإمام عاشور، واستبعاد الثلاثي في النهاية عن معسكر الفراعنة قبل مواجهة سيراليون، المقررة غدًا الأحد، في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

واستبعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، طارق حامد من معسكر الفراعنة بعد الفوز الكبير على جيبوتي 6-0 في القاهرة، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى لتصفيات إفريقيا المؤهلة إلى مونديال 2026.

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