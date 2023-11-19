أسعار الحديد اليوم الأحد 19-11-2023.. «الطن بكام؟»

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعاليمة التابعة لمجلس الوزراء، أسعار الحديد اليوم الأحد 19-11-2023، وسجل سعر الحديد الاستثماري تراجعًا بلغ نحو 61 جنيهًا للطن، ويباع اليوم بقيمة سوقية 38 ألفًا و500 جنيه، مقابل 38 ألفًا و561 جنيهًا أمس.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، إن أسعار الحديد تتأثر بالأسعار العالمية بشكل مباشر، وما يحدث من أزمات خارجية بسبب استيراد خام البلت من الخارج، وهذا يسهم في زيادة التكلفة على خام الحديد.

وتستعرض «الوطن» تفاصيل أسعار الحديد اليوم الأحد 19-11-2023 في الشركات والمصانع، يضاف إليها هامش الربح وتكلفة النقل قبل بيعها للمستهلك.

سعر حديد عز

سجل سعر حديد عز 41 ألفًا و375 جنيهًا.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم 39 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر حديد العتال

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.