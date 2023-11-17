انخفاض أسعار الحديد مجددا اليوم الجمعة 16-11-2023 في الأسواق

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، انخفاض أسعار خام الحديد اليوم الجمعة 16-11-2023 في الأسواق، حيث انخفض سعر حديد «الاستثماري» 943 جنيها للطن، عن سعر أمس الخميس، وبات يباع حاليا بسعر 38561 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع.

وترصد «الوطن» في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الجمعة 16-11-2023 في عدد من المصانع والشركات.

سجل سعر الحديد الاستثماري 38 ألفًا و561 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

سجل سعر حديد عز تراجعا بواقع 1569 جنيها للطن، حيث بلغ سعر الطن منه 40962 للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليه النقل وهامش الربح لتجار التجزئة.

سعر حدید المصریین

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 39 ألف جنيه.

بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم، 36 ألفًا و500 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 38 ألف جنيه.

سجل سعر حديد المعادي نحو 37 ألف جنيه.

سجل حديد الكومي 37 ألف جنيه.

حديد المراكبي 37 ألف جنيه.

حديد عطية 38 ألف جنيه.

حديد العشري 37 ألف جنيه.

الشعبة العامة لمواد البناء

وعقدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارتها لبحث المشاكل التي تواجه التجار في جميع المحافظات، كما أعدت الشعبة مذكرة للمشاكل التي تواجه التجار، فيها طالبت بإطلاق حرية تداول مواد البناء ورفع قيود قانون البناء.