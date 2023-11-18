ضبط 11 متهما بالاتجار في المخدرات خلال حملة مكبرة بدمياط وأسوان

شن قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط، وأسوان، حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديريتي أمن دمياط، وأسوان - عن ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 6.5 كيلو جرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جراما، وكمية من مخدر الهيروين، وكمية من الأقراص المخدرة، و4 فرد محلي، وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 6 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية.

كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 5 قضايا إتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9.5 كيلوجرام، وكمية من مخدر البانجو وزنت 5 كيلو جراما، وكمية من مخدري الهيروين، والشابو، بحوزة 6 متهمين، منهم 4 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 652 حكما قضائيا متنوعا، وكذا ضبط بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، واخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وجارى استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.