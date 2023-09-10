مصرع «فرامل» أخطر العناصر الإجرامية و3 آخرين في تبادل إطلاق نار بأسوان

لقى «فرامل» أخطر العناصر الإجرامية من تجار المخدرات بدائرة مركز كوم أمبو بأسوان، مصرعه و3 آخرين شديدي الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

أسلحة ومخدرات بحوزة العناصر الخطرة

وضبط بحوزة العناصر الإجرامية بعد مصرعها، (2 بندقية آلية – 4 خزينة – 2 بندقية خرطوش – فرد محلى - عدد كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر البانجو وزنت 40 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الشابو وزنت 3 كيلو جرام – سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية – دراجة نارية – مركبة «تروسيكل» – ميزان حساس).

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي انتقلت لإجراء معاينة ومناظرة للجثامين، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.