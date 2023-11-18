لاعبا المؤسسة العسكرية الرياضية يحجزان بطاقة «أولمبياد باريس»

شارك لاعب ولاعبة من أندية المؤسسات العسكرية ضمن تشكيل المنتخب المصري للقوس والسهم والمكون من 8 لاعبين ولاعبات في البطولة الإفريقية الثالثة عشر للقوس والسهم والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 بمشاركة 96)لاعب ولاعبة يمثلون 20 دولة، وتحصل لاعبي ولاعبات أندية المؤسسات العسكرية على 2)ميدالية ذهبية وحجز بطاقة التأهل المباشر لأولمبياد باريس 2024.

يأتي ذلك في إطار حرص القوات المسلحة على إستمرار دورها في تهيئة المناخ الملائم لإعداد وتأهيل كوادر رياضية من خيرة أبناء الشعب المصري بالمؤسسات العسكرية الرياضية لرفع العلم المصري عالياً خفاقاً بمختلف المحافل الرياضية الأوليمبية العالمية والدولية.

وحقق اللاعب بهاء الدين عمرو محمـد لاعب نادى المؤسسة الرياضية بالإسماعيلية الميدالية الذهبية، كما حققت اللاعبة / جني علي عبد المجيد لاعبة نادى طلائع الجيش الميدالية الذهبية أيضاً، ليصبح عدد المتأهلين رسمياً لأولمبياد باريس 2024 من أندية المؤسسات العسكرية الرياضية 12 لاعب ولاعبة.

هذا وقد أشادت القيادة العامة للقوات المسلحة بالإنجاز الذي حققه اللاعبين خلال البطولة، مؤكدة حرصها على تقديم كافة أوجه الدعم لأبنائها المتميزين بالمؤسسات العسكرية الرياضية ليكونوا نماذج مشرفة وقدوة لأجيال قادمة من الأبطال الرياضيين والشباب الذين ترعاهم القوات المسلحة كنموذج يُحتذى به لكل شباب الوطن.