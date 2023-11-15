مبادرة «تحويشة» التابعة للمجلس القومي للمرأة تصل إلى قرى المنيا

وصلت مبادرة «تحويشة» التابعة للمجلس القومي للمرأة، إلى قرى محافظة المنصورة، وضمت المبادرة عدد من الأنشطة المختلفة للسيدات في قرى المنصورة، وكان من أبرز تلك الأنشطة هي الحملات التوعوية، حيث قدمت «تحويشة» حملات توعية صحية، وحملات توعية بيئية، من أجل رفع مستوى الوعي لدى السيدات في قرى الحافظة.

أنشطة مبادرة تحويشة

وتضمنت مبادرة المجلس القومي لحقوق المراة في محافظة المنصورة «تحويشة»، فصول محو أمية لسيدات قرى المحافظة، وتواجدت المبادرة في قرى مختلفة بالمنصورة في مركزي ملوي وأبو قرقاص، وجاءت القرى على النحو التالي:

أولا: قرى مركز أبو قرقاص:-

- قرية جريس

- قرية بين عبيد

- قرية بني موسى

- قرية اتليدم

مبادرة تحويشة في المنصورة

ثانيا: مركز ملوي:-

- قرية هور

- قرية قصر

- قرية أبشادات

ياتي ذلك ضمن عمل مجموعات الإدخار والأقراض الرقمي «تحويشة»، التي يتم تنفيذها من قبل القومي لحقوق المرأة، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة، ضمن برنامج الشمول المالي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، المشروع الذي يعمل من خلال محاور مختلفة لتحقيق أهدافه، من أبرزها محور التمكين الاقتصادي.