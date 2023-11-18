إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي بحدائق أكتوبر

أصيب 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي، في حدائق أكتوبر، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة، بانقلاب ميكروباص على الطريق الأوسطي.

على الفور، انتقل المقدم فريد معاذ رئيس المباحث والقوة المرافقة له، لمكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير ميكروباص رحلات يقوده سائق 50 عاما، اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص وإصابة 5 من الركاب، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.