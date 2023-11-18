نشوب حريق في شقة سكنية بالغربية دون وقوع إصابات

اندلع حريق داخل شقة سكنية بشارع البحراوي في المنيرة بمحافظة الغربية، دون أي إصابات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بنشوب حريق داخل شقة سكنية في الغربية

وتلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة القسم.

وعلى الفور، أمر العقيد محمد ربيع، مفتش المباحث، المقدم مصطفى الدكر، رئيس المباحث، والقوة المرافقة له، بالتوجه سريعا إلى مكان الواقعة، وبالانتقال تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي، ولا توجد إصابات أو وفيات، وجرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.