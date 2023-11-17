السيطرة على حريق مصنع ملابس في أبو النمرس

اندلع حريق داخل مصنع ملابس بمنطقة نزلة الأشطر بدائرة القسم دون حدوث أي إصابات، وجرى السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

نشوب حريق داخل مصنع ملابس

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق داخل مصنع ملابس بدائرة القسم، على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي رئيس المباحث والقوة المرافقة له.

وبالانتقال تبين أن الحريق في مصنع ملابس غير مرخص وأن الحريق في مخلفات أقمشة وسبب الاشتعال ماس كهربائي، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.