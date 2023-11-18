مصر للطيران تسير 3 رحلات أسبوعية إلى شنغهاي الصينية بخصم 25% للمسافرين

أضافت مصر للطيران، الناقل الوطني، نقطة جديدة لشبكة خطوطها الجوية المنتشرة حول العالم، فيما يقرب من 35 دولة؛ إذ جرى تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة ومدينة شنغهاي الصينية، التي انطلقت أولى رحلاته أمس الجمعة، بطائرة طراز بوينج 300-777، بواقع 3 رحلات أسبوعية أيام الثلاثاء والخميس والسبت.

وقالت شركة مصر للطيران، إحدي شركات الطيران المملوكة للدولة، إنها تتطلع إلى زيادة تواجدها في السوق الآسيوي، الذي يعد من الأسواق العالمية ذات الحركة الكثيفة، وسيحقق هذا مردودا إيجابيا، في ظل ارتفاع معدلات التشغيل، وزيادة حركة السياحة الأسيوية الوافدة لمصر.

13 رحلة أسبوعية إلى بكين وهانزو وجوانزو بالصين

وأضافت الشركة، في بيان صحفي اليوم، أنها تشغل حاليا 13 رحلة أسبوعية إلى كل من بكين وهانزو وجوانزو بالصين، وبإضافة شنغهاي ستصل عدد الرحلات التي تسيرها الشركة إلى الصين 16 رحلة أسبوعية.

وأوضحت «مصر للطيران»، أن الشركة لديها رؤية استراتيجية طويلة المدى، لجذب المزيد من العملاء الجدد حول العالم، وتمنحهم مجموعة واسعة من خيارات السفر، وتقدم لهم أفضل الخدمات، سواء من خلال شبكة نقاطها الواسعة، أو النقاط التي يغطيها تحالف ستار العالمي؛ إذ بلغت عدد النقاط المباشرة التي تصل إليها الشركة أكثر من 72 نقطة حول العالم، بعد إضافة عدد من النقاط مؤخرا في آسيا وأوروبا وأمريكا، وهناك سلسلة من النقاط الجديدة التي سوف تفتتحها الشركة خلال الفترة المقبلة، فضلا عن استهداف أسواق جديدة، لتنشيط الحركة الجوية السياحية بين مصر ودول العالم.

افتتاح خط شنغهاي فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران في قارة آسيا

وأشارت الشركة إلى أن افتتاح خط شنغهاي يعتبر فرصة كبيرة لتواجد مصر للطيران في قارة آسيا، ويعزز من مكانة مطار القاهرة كمحور دولي للربط بين الشرق والغرب، موضحة أنه تقرر منح تخفيض قدره 25% على رحلات مصر للطيران من القاهرة إلى شنغهاي حتى 30 نوفمبر الجاري.