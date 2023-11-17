مصر للطيران تسير رحلات لنقل 3 منتخبات مشاركة بتصفيات كأس العالم لكرة القدم

أعلنت شركة مصر للطيران، إحدى شركات الطيران الحكومية، أنها سيرت خلال فترة تصفيات كأس العالم 2026، المقامة حاليًا بجميع قارات العالم، 3 رحلات خاصة لنقل كل من المنتخب المصري ومنتخب أستراليا ومنتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

نقل بعثة المنتخب الإسترالي إلى الكويت

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن الشركة سيرت رحلة من مطار القاهرة الدولي إلي مطار ميلبورن بأستراليا لنقل بعثة المنتخب الأسترالي الأول لكرة القدم في رحلة استغرقت نحو 16 ساعة متجهة مباشرة إلى مطار الكويت الدولي للمشاركة في تصفيات كأس أسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأشارت شركة مصر للطيران إلى أنها سيرت أيضا رحلة خاصة من مطار كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية لنقل بعثة المنتخب الكونغولي عبر مطار القاهرة إلى مطار بني غازي لملاقاة منتخب السودان في المباراة المقامة بدولة ليبيا ضمن تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

نقل منتخب مصر الوطني إلى ليبيريا

وأوضحت شركة مصر للطيران أنها سيرت رحلة خاصة لنقل منتخب مصر الوطنى لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي إلى مطار روبرتس بدولة ليبيريا للقاء منتخب سيراليون في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ولفتت إلى أنه تم إنهاء كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل هذه الرحلات بما يتناسب مع جداول المباريات وتوفير كافة سبل الراحة ومتطلبات المنتخبات مما يعكس ثقة اتحادات الكرة والأجهزة الفنية والإدارية في هذه الدول في اختيار الشركة الحكومية المصرية ناقلًا جويا لمنتخباتها الوطنية المشاركة في المحافل والبطولات الدولية.