شركة مصر للطيران توقع بروتوكول تعاون لتحليل البيانات وتقليل المخاطر

وقعّت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة «GE Aerospace» الأمريكية، للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات «Safety Insight» و«Fuel Insight»، و«FlightPulse» في عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات، وذلك في إطار فعاليات مصر للطيران خلال مشاركاتها في معرض «Dubai Airshow».

تطبيقات جديدة لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر

ووقع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومن شركة «GE Aerospace» أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.

وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما في ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائي، كما تعطي هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التي تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضروري في حرق الوقود.

وخلال التوقيع أعرب أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية في «Aerospace GE» عن سعادته بالشراكة مع مصر للطيران، ما يعبر عن طموحاتها لتشغيل أكثر استدامة وكفاءة.

«زكريا»: نتطلع لتقديم تجارب أفضل لعملائنا

ومن جانبه، أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، أن هذه الحلول تمكنا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار في تقديم تجارب أفضل لعملائنا، مشيراً إلى أن هناك علاقة اتستراتيجية تجمعنا بشركة «GE» بدأت منذ 40 عامًا، مع شراء أول طائرة من طراز «B4»، والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة.