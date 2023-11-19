تفاصيل مسلسل «زينهم» بطولة الفنان أحمد داود قبل عرضه الأول الليلة

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن عرض أول حلقات مسلسل «زينهم» بطولة الفنان أحمد داود، حيث من المقرر عرضه حصريا على شبكة قنوات «ON»، بدءا من الساعة الثامنة من مساء اليوم، وهو من تأليف محمد سليمان عبد الملك ومأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب الدكتور محمد جاب الله، ومن إخراج يحيى إسماعيل.

يجمع مسلسل «زينهم» في بطولته مجموعة من نجوم الدراما بجانب أحمد داود، منهم: كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرفاعي، يارا جبران، بالإضافة إلى إنجي أبو السعود، والنجوم الكبار: سلوى محمد علي، هناء الشوربجي، عماد رشاد، ومحمد أبو داود بجانب عدد كبير من الفنانين.

تفاصيل مسلسل «زينهم»

وتدور أحداث المسلسل في إطار من التشويق والغموض ممزوج بالكوميديا على مدار 30 حلقة، حول طبيب طبيب شرعي يدعى «زينهم» يعمل داخل المشرحة، ويحاول فك غموض وفاة الجثث توفى أصحابها في جرائم قتل، وهو مأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب الدكتور محمد جاب الله، عن مجموعة من القصص الحقيقية التي قابلها أثناء تأدية وظيفته كطبيب شرعي.

مواعيد عرض مسلسل «زينهم»

تبدأ مواعيد عرض مسلسل «زينهم» في تمام الساعة الثامنة مساء يوميا من الأحد إلى الخميس على قناة «ON»، بينما تعرض على قناة «ON دراما» في تمام الساعة العاشرة مساء، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل أما الإعادة الثانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا على «ON»، بينما يعاد في تمام الساعة العاشرة صباحًا، والخامسة مساءً في اليوم التالي، على قناة «ON دراما»، وذلك بجانب عرضه على منصة «واتش آت».