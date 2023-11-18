يارا جبران تكشف تفاصيل شخصيتها في مسلسل «زينهم»

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق عرض مسلسل «زينهم»، والمقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية وقناة on، الذي يقدم بطولته الفنان أحمد داود إلى جانب عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنانة يارا جبران.

عرض مسلسل زينهم على قناة ON TV

وعن تفاصيل الشخصية التي تقدمها الفنانة يارا جبران في مسلسل زينهم، قالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها تقدم شخصية سيدة تدعى «توفيقية» وهي عاملة بوفيه في مشرحة زينهم التي تدور فيها الأحداث.

أبطال مسلسل زينهم

وعبّرت يارا جبران، عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع فريق العمل الكبير الدي تشارك معه من بينهم الفنان أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبو ضيف وباقي فريق العمل قائلة: «كواليس المسلسل بيننا حلوة جدا وكلنا بنساعد بعض بجد أتمنى إن ده يوصل للناس على الشاشة».

يذكر أن مسلسل «زينهم» مأخوذ عن كتاب «أصدقائي الموتى شكرا» للكاتب محمد جاب الله ويشارك فيه عدد من الفنانين منهم أحمد داود وكريم قاسم ويارا جبران وسلمى أبو ضيف ومحمد أبو داود وغيرهم، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج يحيى إسماعيل.