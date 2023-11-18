مصابو غزة يوجهون رسالة للرئيس السيسي بعد وصولهم مصر: «شكرًا.. أنقذت حياتنا»

خلال تلقيه العلاج بالمستشفيات المصرية، قال أحد المصابين القادمين من قطاع غزة، إنه تعرض للإصابة أمام منزله في القطاع إثر قصف صاروخي أدى لإصابته بشظايا مكث على إثرها في أحد المستشفيات بغزة لمدة شهر، وجرى إحالته إلى مصر لاستكمال العلاج، مضيفًا في فيديو بثته وزارة الصحة والسكان منذ قليل: «عندنا في فلسطين الوضع الصحي مدمر تماما ولا توجد أدوية أو معدات طبية، ونشكر مصر والرئيس المصري وأشقائنا المصريين اللي استقبلونا من المعبر أفضل استقبال حتى وصلنا المستشفى».

مصابو غزة: نشكر مصر والرئيس السيسي

وأضاف مصاب آخر، أنهم بمجرد وصولهم إلى معبر رفح وجدوا الإسعاف في انتظارهم، ومتوفر لكل مريض مسعف وسيارة إسعاف كاملة، ومستوى خدمة فائقة، متابعًا: «وفور دخولي المستشفى تم تقييم حالتي وإجراء الإسعافات الأولية ودخلت إلى العمليات في اليوم التالي.. جهود الإخوة المصريين أنقذت حياتنا، استقبلونا بترحيب ومش مقصرين معانا في أي حاجة».

مصاب من غزة: عملت عملية تثبيت للكسور وعملية تجميل

واختتم مصاب آخر الحديث، قائلا: «عملت عملية تثبيت للكسور وعملية تجميل، وأتمنى كل اخوتنا يوصلوا مصر للعلاج، وبنشكر دولة مصر على وقوفها بجانبنا وخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أنقذنا، ومصر أم الدنيا وتحيا مصر».

ويخضع عدد من المرضى الفلسطنيين للعلاج في عدد من المستشفيات المصرية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للجهات المعنية بالدولة، بتقديم كل الدعم اللازم للأشقاء الفلسطنيين.