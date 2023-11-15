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«الصحة»: تجهيز 11 ألف سرير داخلي و150 سيارة إسعاف لاستقبال جرحى غزة

كتب:

مريم الخطري
02:22 م | الأربعاء 15 نوفمبر 2023
وزير الصحة

وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن تجهيزات وزارة الصحة والسكان لـ11 ألف سرير داخلي و150 سيارة إسعاف في المحافظات المجاورة لشمال سيناء لتقديم الخدمات الصحية لأهالي غزة، موضحا أنّ الحالة الصحية لبعض الحالات صعبة وتحتاج إلى تداخلات معقدة.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنّ عدد الضحايا في غزة وصل إلى 11 ألفا من الأشقاء الفلسطينيين استقبلتهم 37 مستشفى، مؤكدا أنّ مصر مستعدة لتقديم الدعم الكامل للأشقاء الفلسطنين مهما بلغت التكلفة.

واصطحب عبدالغفار، نظيره التركي لزيارة بعض مستشفيات الأورام ومستشفى العريش للاطمئنان على جرحى غزة الذين استقبلتهم مصر مؤخرا.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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