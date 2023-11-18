الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت من ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، اليوم، وعقدا جلسة مباحثات.

أضاف أن الرئيس أكد موقف مصر الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.