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الرئيس السيسي: موقف مصر ثابت من ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة

كتب:

محمد أبو عمرة
01:28 م | السبت 18 نوفمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون ديرلاين، اليوم، وعقدا جلسة مباحثات.

أضاف أن الرئيس أكد موقف مصر الثابت بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية هائلة.

وشدد الرئيس السيسي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وتنفيذ قراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن غزة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.