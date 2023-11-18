«المؤتمر»: توجيهات السيسي بنقل حديثي الولادة من غزة إلى مصر قرار إنساني

قال الدكتور أحمد منصور، نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بنقل الأطفال حديثي الولادة من قطاع غزة للمستشفيات المصرية، قرار إنساني هدفه الحفاظ على أرواح الأطفال الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

الأشقاء الفلسطينيين

وأوضح منصور، في بيان له اليوم، أن هذا التوجيه الرئاسي لاقى ارتياحا كبيرا وواسع النطاق لدى الأشقاء الفلسطينيين لإنقاذ أطفالهم من مواجهة الموت نتيجة لعمليات القصف المستمرة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، المجتمع الدولي بسرعة التحرك والتدخل لوقف إطلاق النار والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، مخالفا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.

القضية الفلسطينية

وأكد الدكتور أحمد منصور ضرورة تبني كل دول العالم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسي لحل القضية الفلسطينية حل عادل وشامل بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود 1967.

وتابع نائب رئيس حزب المؤتمر عن المصريين بالخارج، بأن الدولة المصرية لن تألوا جهدا ولن تتخل عن دعم القضية الفلسطينية وتقديم كل المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.