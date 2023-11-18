«الصحة الفلسطينية»: خروج مستشفى الإندونيسي في غزة عن الخدمة

كشفت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن الأوضاع الحالية للقطاع الطبي والصحي في قطاع غزة، وعن المستشفيات التي لا تزال تعمل بالقطاع ولو بشكل جزئي، قائلةً: «مستشفى العودة بشمال قطاع غزة لا يزال يعمل بشكل جزئي، ويعمل فيه أقسام «الطوارئ والجراحة والنساء والتوليد بإمكانيات متاحة».

وأضافت «الكيلة»، في تصريحاتها بمؤتمر صحفي اليوم السبت ونقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ المستشفى لا يزال بحاجة إلى إدخال الوقود والأدوية والغذاء، لافتةً إلى توقف مستشفى الحلو الدولي نتيجة الحصار والمستشفى كان مخصصاً لاستقبال حالات الولادة.

وتابعت وزيرة الصحة الفلسطينية: «القصف المتكرر للمستشفى الإندونيسي منذ الأسبوع الماضي، وحصار قوات الاحتلال له نجم عنه خروجه من الخدمة ووصل إليه حتى صباح اليوم 63 شهيداً، فيما أن المستشفى الميداني الأردني بغزة تعرض لقصف همجي للساحات المحيطة ما أدى لجرح 7 من طواقمه».