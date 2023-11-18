محافظ الغربية يوجه بتذليل العقبات أمام مستشفى طنطا العام و«الأورام الجديد»

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا تنسيقيا لتذليل المعوقات التي تواجه المستشفيات، وذلك عقب جولته الصباحية لمتابعة مستشفى طنطا العام والأورام الجديد، والجاري العمل بهما حاليا بسبرباي بمركز طنطا.

دخول المستشفيات الخدمة

وأكد المحافظ خلال الاجتماع، حرصه على متابعة العمل في المستشفيين، من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منهما ودخولهما للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا تذليل التحديات التي تعوق انتهاء الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

تشغيل مستشفى طنطا الجديد

كما ناقش المحافظ المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام الجديد، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية للمستشفى المقام على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.