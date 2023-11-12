محافظ الغربية يتفقد الأسواق والمنافذ بطنطا للتأكد من تخفيض أسعار السلع

واصل الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية المفاجئة لتفقد الأسواق والمنافذ التجارية، لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، التي يأتي تنفيذها وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأجرى المحافظ جولة ليلية مفاجئة على عدد من المحال التجارية، ومنافذ بيع السلع الغذائية، ومنفذ «معا ضد الغلاء» بمركز طنطا وحي ثان طنطا، ضمن متابعته الدورية لتوافر السلع الغذائية الأساسية بالمنافذ والأسواق.

محافظ الغربية يطئمن على توافر السلع الغذائية

واطمئن محافظ الغربية، خلال الجولة، على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين، خاصة الاستراتيجية من الزيوت والسكر والأرز والألبان، وتنوع السلع وتوافر جميع مستلزمات المواطنين بأسعار مناسبة لجميع الفئات.

ووجه «رحمي» بمراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولا بأول، لضمان تلبية جميع احتياجات المواطنين من السلع المعروضة، ومنع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى تكثيف الحملات الميدانية لمتابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية.

محافظ الغربية يشدد على ضرورة المتابعة الدورية

وشدد محافظ الغربية، على ضرورة المتابعة الدورية لما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بجميع المدن، بكميات وأسعار مناسبة بالأسواق والمحال التجارية والمولات، ومتابعة ما يجرى رصده من شكاوى المواطنين.

كما شدد على تكثيف اللجان من التموين والجهات المعنية، لمنع أية محاولات لإخفاء السلع، أو عدم وضع التسعيرة، والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.